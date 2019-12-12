صور| الشرنوبي ينشر صورًا جديدة مع خطيبته.. والأخيرة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان محمد الشرنوبي جمهوره بصور جديدة مع خطيبته راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، عبر حسابه بـ"تويتر". وأعادت راندا نشر الصور وعلقت عليها: "مِلكي" واحتفل الفنان محمد الشرنوبي أمس الأربعاء بخطبته على راندا رياض، فى أجواء عائلية، بمنزل العروس. وتُعد هذه هي الخطبة الثالثة للشرنوبي، فقد سبق وارتبط بالمنتجة سارة الطباخ، ولمي كتكت ابنة الفنانة أمل رزق.

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