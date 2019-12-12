أمل بوشوشة تحتفل بالكريسماس وإليسا تحتضن "ميني ماوس".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: ساندي نشرت الفنانة ساندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أمام منزلها. هشام عباس نشر الفنان هشام عباس، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة له، من مطار القاهرة. هيدي كرم نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمب بموقع إنستجرام، صورة مجمعة لنجلها "نديم"، من مراحل عمرية مختلفة. نرمين ماهر نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أحد المولات التجارية. Advertisements أمل بوشوشة نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وخلفها شجرة الكريسماس. إليسا نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي نائمة في سريرها وتحتضن ميني ماوس. أحمد سعد نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها. نيللي مقدسي نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، وعلقت: "أنا مصممة على بلوغ الهدف". مي عز الدين نشرت الفنانة مي عز الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها بفستان أسود أنيق، أظهر رشاقتها.

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