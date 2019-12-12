بصور نادرة.. ليلى علوي تحيى ذكرى نجيب محفوظ

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا تحيى بها ذكرى عيد ميلاد الأديب الراحل نجيب محفوظ.

وكتبت ليلى: "من احتفالنا بعيد ميلاد الأديب العالمي الكبير نجيب محفوظ سنة 2001، كل عام وأعمالك خالدة وباقية في كل منصات التعبير والفن والأدب، ومدرسة للأجيال الحالية والقادمة، علمتنا فيها إن العظماء لا يرحلون".

وتظهر ليلى علوي في الصور مع الأديب الراحل نجيب محفوظ والكاتب يوسف القعيد والشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي.

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وفى مثل هذه اليوم منذ 108 أعوام، ولد الأديب العالمى نجيب محفوظ، إذ ولد صاحب نوبل بحي الحسين فى يوم الاثنين 11 ديسمبر عام 1911، وحصل على جائزة نوبل فى الآداب لعام 1988م وهو الأديب العربى الوحيد الذى حصل على الجائزة.

وحصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل عندما كان فى السادسة والسبعين من عمره، وكان يتعين عليه السفر للسويد لتسلم الجائزة فى العاشر من ديسمبر من ذلك العام لكنه لم يسافر وقرر إرسال ابنتيه ليستلما الجائزة نيابة عنه، وقد ألقى كلمته الصحفى والأديب محمد سلماوي.

وتُوفى محفوظ فى 30 أغسطس 2006 فى مستشفى الشرطة بالعجوزة.