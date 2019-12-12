منى زكي أول الحضور.. 60 صورة ترصد عزاء المخرج سمير سيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تصوير - محمود عبدالناصر:

انتهى منذ قليل عزاء المخرج الكبير سمير سيف، والذي أقيم بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة.

Advertisements

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء المخرج الكبير ومنهم الدكتور يحيى الفخراني والروائي الكبير يوسف القعيد، والفنانة نبيلة عبيد والفنان أشرف زكي المخرج مجدي أحمد علي، والفنان محمد هنيدي، والفنان هاني رمزي، والفنان فكري صادق، وإلهام شاهين، وميرنا وليد، وإبراهيم وفرح، وحسين فهمي، والمنتج جمال العدل، ومنى زكي، والفنان لطفي لبيب، والمخرج علي بدرخان، والموسيقار هاني شنودة، والفنانة علا رشدي، والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، والفنان ناجي سعد، وحسن العدل، والمنتج محمد فوزي، والمخرج علي بدرخان، واستقبل المعزين زوجة المخرج الراحل ونجله.

يذكر أن المخرج سمير سيف هو واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسني، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام المهمة للزعيم عادل إمام منها "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وغيرها من الأعمال المهمة.

وكان آخر أعماله الفيلم العربى" أوغسطينوس ابن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقى سليم دادة.‎