غدا...إنجي على تستضيف خالد سليم في "نجوم إف.إم"

تستضيف المذيعة إنجى على، غداً الخميس، الفنان خالد سليم، فى الساعة الثامنة مساء، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة "نجوم FMTV "، ليتحدث عن نجاح مسلسله الجديد "بلا دليل" والذى يتم عرضه حالياً.

كما يتحدث خالد سليم عن خسارة وزنه بشكل

كبير خلال الفترة الماضية وبما ينصح جمهوره فى ذلك الأمر، فضلا عن إعلانه خلال الحلقة عن جدول حفلاته الغنائية وأعماله الموسيقية التى يحضر لها خلال الفترة المقبلة، وذلك بجانب أعماله الفنية.

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع، على إذاعة "نجوم إف.إم"، وأيضا قناة "نجوم FMTV "، فى الساعة الثامنة مساء ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة، وتقدمه المذيعة إنجى على، وتم إستضافة نخبة كبيرة من أشهر نجوم الفن فى مصر والوطن العربى علي مدار العام وذلك بشكل أسبوعى