كاران جوهار يخطط لإعادة إنتاج أنجح أفلام بوليوود في 1994

يخطط المخرج الهندي كاران جوهار لإعادة إنتاج فيلم "Main Khiladi Tu Anari" أنجح أفلام بوليوود عام 1994، الذي أدى أدوار البطولة فيه كل من أكشاي كومار وسيف علي خان وشيلبا شيتي.

وقال المخرج والمنتج الأشهر في بوليوود جوهار في بيان صحفي: "إحياء الفيلم بنسخة جديدة ورؤية تواكب العصر الحديث ستكون تجربة مشوقة للجماهير التي ما زالت تشاهد الفيلم بالشغف نفسه، وتردد بعض الجمل الحوارية الشهيرة حتى الآن".

وأعلن أن الفيلم الجديد سيكون من إخراج بونيت مالهوترا، فيما سيقدم سيدهارت مالهوترا شخصية أكشاي كومار، لافتاً إلى أن دوري سيف علي خان وشيلبا شيتي ما زالا خاليين مع طرح عدة أسماء أبرزها كارتيك أريان وجانهفي كابور.

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ولفت جوهار إلى بدء تصوير الفيلم في النصف الثاني من عام 2020، إذ إن السيناريو والرؤية الجديدة ستحتاج إلى 3 أشهر على الأقل، إضافة إلى جلسات التحضير.





المثير للاهتمام أن سيف علي خان، بطل النسخة الأصلية، أبدى اعتراضه عندما سئل عن إمكانية إنتاج نسخة جديدة من الفيلم، في لقاء سابق مع كاران جوهار، في برنامجه الشهير "كوفي مع كاران".

وأكد خان حينها أنها ليست فكرة جيدة ولن تكون في مصلحة الفيلم الأصلي، لأنها قد تؤثر على نجاحه في حال فشل الفيلم الجديد أو عدم خروجه بنفس قوة النسخة الأصلية.

فيلم "ماين خيلادي تو أناري" هو فيلم كوميدي من إنتاج عام 1994، وحصد أعلى الإيرادات لهذا العام، إذ إن الثنائي أكشاي كومار وشيلبا شيتي كانا من أنجح ثنائيات بوليوود في ذلك الوقت، وقدما العديد من الأفلام الناجحة منها "داركان" بمشاركة سونيل شيتي.