شاروخان يدعم ضحايا الهجوم الحمضي: معا لوقف العنف

شاروخان وديبيكا مع اثنتين من ضحايا الهجوم الحمضي

التقى الممثل الهندي شاروخان عدداً من ضحايا الهجوم الحمضي في ندوة حول كيفية مساعدتهم في قبولهم اجتماعياً دون تمييز، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.



وجاءت الندوة بالتزامن مع طرح الإعلان الترويجي لفيلم بوليوود المنتظر "تشاباك"، الذي يتناول قصة حقيقية عن إحدى ضحايا الهجوم الحمضي.

الفيلم من بطولة الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون صديقة شاروخان المقرّبة، والتي شاركته 3 أفلام من أنجح تجاربها في بوليوود.

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وشاركت ديبيكا في الندوة ذاتها مع شاروخان، التي نظمتها مؤسسة "مير" للأعمال الإنسانية والمعنية بتحسين حياة ضحايا الهجوم الحمضي.

وأكد شاروخان الملقب بـ"ملك بوليوود" ضرورة إنشاء المزيد من المجتمعات الداعمة للضحايا وقبولهم اجتماعياً دون مخاوف من التنمر أو حتى نظرات الشفقة.

ونشر شاروخان عبر حسابه على "تويتر" مقطع فيديو للتوعية بمعاناة هذه الفئة، معلقاً عليه: "إذا واصلنا المحاولة فسنتغلب على الهجوم الحمضي".

وقطع الفنان صاحب الـ54 عاماً وعداً لمؤسسة "مير" بالمشاركة في لقاءات دورية مع ضحايا الهجوم الحمضي لإلهامهم للسعي من أجل مستقبل أفضل.



فيلم "تشاباك" من المنتظر طرحه في دور العرض السينمائية في يناير/كانون الثاني، بعد أن لاقى إعلانه الترويجي تفاعلاً كبيراً من نجوم بوليوود والجمهور، على حد سواء.