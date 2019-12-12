معلومات جديدة عن سن محمود العسيلي وعدد زيجاته بالتزامن مع عيد ميلاده

مثير للجدل وآراؤه صريحة وتصرفاته في بعض الأحيان قد تضعه في مأزق، ورغم ذلك يمتلك شعبية كبيرة لان هناك الكثيرون يرون أن محمود العسيلي صادق وصريح ومتصالح مع ذاته.

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صادف الثلاثاء عيد ميلاد محمود العسيلي فهو من مواليد ١٠ ديسمبر ١٩٨٢ ، ويبلغ من العمر ٣٧ عامًا وينتمي لبرج القوس الذي يعد جريئا ومغامرا.

ومن مغامراته ، ان العسيلي تزوج مرتين أنجب طفله الوحيد من زيجته الأولى ، وصرح من قبل ان الانفصال ليس بسبب زوجاته ولكن بسببه لأنه شخصية حساسة وعصبي.

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ومؤخرا ارتبط العسيلي بخبيرة التجميل امنية عبدالمنعم واعلن خطوبتهما في الصيف، ودائما ما يشاركان قصة حبهما للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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