شكرا لقرائتكم خبر عن مغنية الراب الأمريكية كاردى بى فى محكمة بنيويورك بسبب قضية عراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمعطف مغطى بالريش وطرحة سوداء وقبعة عملاقة وربطة عنق، ظهرت مغنية الراب الأمريكية كاردى بى فى إطلالة غريبة وجديدة اليوم فى محكمة كوينز الجنائية بنيويورك، فى إطار قضية عراك قد تتحول إلى محاكمة حسبما ذكرت صحيفة الرؤية الإماراتية. ومثلت المغنية، واسمها الحقيقى بيلكاليس ألمانزار، أمام القاضى جوزف زاياس مرتدية سروالاً أسود ومنتعلة حذاء عالى الكعب من تصميم كريستيان لوبوتان. Advertisements تُلاحق كاردى بى (27 عاماً) والمتحدرة من منطقة برونكس فى نيويورك، على خلفية عراك فى ملهى قذف خلاله أفراد المجموعة الصغيرة التى كانت ترافق المغنية نادلتين بقطع أثاث.

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