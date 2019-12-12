شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أسد وبطة وسنجاب مع روبرت داونى جونيور فى كواليس فيلم Dolittle والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الحساب الرسمي للفيلم الجديد المنتظر Dolittle، فيديو مضحك لـ الفنان العالمى روبرت داوني جونيور، وذلك أثناء قيامه بعمل تجارب الأداء للحيوانات، التي شاركت في العمل الجديد.

ومن المقرر أن يصل فيلم Dolittle الجديد، دور العرض حول العالم في 17 يناير من العام المقبل 2020.

الفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، الذى شاركه في البطولة سواء كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو.

ويدور فيلم Dolittle حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، مما يأخذه في الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاي، توماس شبرد، جون ويتنجتون.

Advertisements

بالرغم من وفاته فى أحداث فيلم الأكشن والإثارة Avengers: Endgame، إلا أنه تقترب شخصية Iron Man من العودة مرة أخرى للشاشة للمشاركة فى فيلم Black Widow المقرر عرضه العام المقبل.

وأشارت تقارير نشرتها وسائل الاعلام الاجنبية من صحيفة Deadline، فإن شخصية Iron Man التى يجسدها الممثل العالمى روبرت داونى جونيور ستعود مرة آخرى للمشاركة فى فيلم مارفل القادم بعنوان Black Widow بطولة الممثلة العالمية سكارليت جوهانسون.

ومن المقرر أن يسرد الفيلم الجديد الذى سيعرض فى 1 مايو العام المقبل، أحداث قبل الفيلم الأخير لعالم مارفل، وسيركز الفيلم على تاريخ نشأة شخصية Iron Man من البداية قبل مشاركته فى فريق المنتقمون.