أحلام تقتحم غرفة راغب علامة.. شاهدوا ماذا أخذت منه؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 11:50 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو الفنانة أحلام من كواليس برنامج “ذا فويس”.

وظهرت أحلام في الفيديو وهي تسير مع فريقها المساعد في الممر الخاص الذي يفصل بين غرف الفنانين وهي تنادي لـ راغب علامة، قبل أن تدخل غرفته وتقول له ممازحة أنت راغب علامة أم راغب تجارة ، فأجابها بنفس طريقتها الممازحة “أنا راغب بأحلام”، ثم خرجت وهي تتدلل وتتناول سندويش أعطاه إياه علامة وسط ضحك فريق عملها.

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