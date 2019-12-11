تعرف على سعر تذكرة حفل الراقصة دينا في رأس السنة

رنا صلاح الدين - تستعد الفنانة والراقصة الإستعراضية المصرية دينا لإحياء حفل رأس السنة، مع كل من المطرب إبراهيم الحكمي والمطربة أصيل هميم والمطرب إبراهيم السلطان.

ومن المقرر أن حفل راس السنة في القاهرة فى أحد فنادق القاهرة لتكون ليلة عربية طربية تجمع نجوم الوطن العربي علي الموسيقى والاستعراض في مكان واحد.

وتستمر الحفلة لمطلع الفجر يقدم فيها نجوم الحفل مجموعة من أشهر أغانيهم التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب.

ومن المتوقع أن تشهد حفلات رأس السنة هذا العام إقبالا جماهيريا كبيرا والسبب يعود لتنوع الفقرات والحفلات المقرر إقامتها في مصر ويحييها عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي.

والجدير بالذكر أن أسعار تذاكر الحفل الذي تشارك فيه دينا تبدأ من ٣٥٠٠ إلى ٨٠٠٠ جنيه.