محمد الشرنوبي يحتفل بخطوبته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري محمد الشرنوبي بخطوبته على مديرة أعمال الفنانة أنغام في حفل عائلي بسيط..

الشرنوبي فاجأ جمهوره بنشر صور له مع عروسه، وذلك عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقًا: «مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني واسعدك و اعرف اخليكي على طول مبسوطة ربنا يخليكي ليا يارب».

الفنان المصري تلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور التي هنأته بخطوبته، كما تلقى عدد كبير من التهاني من قبل زملائه الفنانين ومن بينهم كارمن سليمان، سمر يسري، داليا خليل، مايان السيد، ياسمين علي، وغيرهم.

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محمد الشرنوبي سبق ان ارتبط مرتين مرة من ابنة الفنانة أمل رزق، والتي انفصل عنها سريعًا، كما أعلنت المنتجة سارة الطباخ ارتباطه بها.

الشرنوبي أكد أن ارتباطه بسارة الطباخ مر عليه فترة طويلة، وأنه انفصل عنها، ودخل الفنان معها في مشاكل قضائية بسبب ارتباطه بعقد معها لم يلتزم بشروطه.

الفنان المصري حقق نجاحا كبيرا من خلال مشاركته في حكاية «ما تيجي يا مليجي»، والتي عرضت ضمن حلقات مسلسل «نصيبي وقسمتك 3».

كما شارك الفنان في فيلم «الممر»، مع احمد عز، أحمد فلوكس، وإياد نصار، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا.