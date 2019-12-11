محمد عز: خائف جدًا.. واتّجهتُ للغناء الشعبي لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أبدى الفنان المصري محمد عز، سعادته بحضور كوكبة من النجوم للعرض الخاص لفيلم "استدعاء ولي عمرو" الذي يُشارك في بطولته إلى جانب كوكبة من الفنانين.

وقال عز في لقاء مع "فوشيا": "سعيد بأنني وسط هذه الكوكبة من النجوم الذين كنت أشاهدهم في التلفزيون والآن أنا أقف بينهم، الفيلم لايت كوميدي رومانسي وأتمنى أن ينال النجاح المنتظر".

وأضاف: "أُجسّد شخصية رامي زوج سارة تحصل بينهما مشكلة، ثم يبذل مجهودًا كبيرًا لكي يصالحها، الدور كوميدي وهذه أول مرة لي في الكوميديا بالسينما وخائف للغاية من ردة الفعل".

وتابع: "سبق وأن قدّمت الكوميديا ولكن في المسرح، أما السينما فالوضع مختلف تمامًا وأتمنى أن ينال دوري إعجاب الجمهور".

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وعن تعاونه مع الفنانة حورية فرغلي، قال: "حورية فنانة مميزة جدًا ونجمة كبيرة جدًا ومريحة وملتزمة ومبهجة، وسعيد للغاية بالتعاون معها في الفيلم".

وبسؤاله عن الأغاني الشعبية التي قدّمها مؤخرًا قال: "هذه موهبة إضافية إلى جانب التمثيل، ولكن التمثيل الأساس، كما أنني رجل شعبي وتربيت في منطقة شعبية لذلك أحب اللون الشعبي وعندما قررت الغناء لجأت له".

وطرح محمد عز أغنية بعنوان "شبعان دلع"، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، وتقول كلمات الأغنية: "أنا الجدع فيه ناس كتير قابلتها شوفت البدع أنا الجدع مهزنيش كتر الكلام ولا الوجع أنا الكبير من صغري أنا شبعان دلع.. أنا الجدع.. لا قريت ف يوم الكف ولا شوفت الودع.. أنا الجدع.. لا خدعت حد مره ولا قلبي اتخدع".

وكانت معظم مشاهد فيلم "استدعاء ولي عمرو" تم تصويرها في مدينة العين السخنة، ويشارك في بطولته حورية فرغلي ومحمد عز ومحمد لطفي وسماح أنور، وانتصار ومي كساب، وهو من إنتاج شركة الفارس.

يُذكر أن محمد عز ممثل مصري شارك في بداياته بأدوار هامشية في الجزء الخامس من مسلسلات "راجل وست ستات، قلوب، ليلة"، حتى استطاع أن يلفت الأنظار إلى موهبته بدور المميّز في مسرحية "بعد الليل" من إخراج خالد جلال، فتم اختياره للمشاركة في مسلسل "الأب الروحي" و"نسر الصعيد".