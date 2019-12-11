شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يزيح الستار عن أغنيته الجديد "رايحين نسهر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد رمضان، عن ملامح أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، ظهر من خلاله داخل سيارته وهو يغنى الأغنية الجديدة، وكتب جملته الشهيرة "ثقة فى الله نجاح".

وجاءت كلمات الأغنية كالأتى: "صاحبي كلمني وقالى انزلي، قالى رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس، قولتله بلاش انا مش بشرب، طلب عصير، منا مش بشرب، مطلعش عصير انا كدا هشرب، شايف عصافير ودماغي بتعمل بم بم بم".

Advertisements

ويحيى رمضان حفلا غنائيا فى مراكش بالمغرب، يوم 29 ديسمبر من الشهر الجارى، ويخوض بطولة مسلسل "البرنس" فى السباق الرمضانى المقبل، بمشاركة غادة عادل، وأحمد زاهر، روجينا، مى سامى، ومن أنتاج شركة سينرجى.