شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام قبل أيام من عرض فيلمه "لص بغداد": "اللى جاى ملوش زى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم محمد إمام لعرض فيلمه "لص بغداد" منتصف يناير القادم، فى دور العرض السينمائى، بصحبه عدد كبير من النجوم على رأسهم فتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس.

وفى رسالة لجمهوره كشف "إمام" عن استعداداته القادمة بعد الانتهاء من فيمله وانتظار عرضه، وكتب فى منشور جديد له عبر حسابه: "نستعد بقى للى بعده، علشانكم مفيش راحة، توكلنا على الله، اللى جاى ملوش زى".

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فيلم "لص بغداد" بطولة النجوم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدورأ حداثه فى إطار الأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

وتدور أحداث الفيلم حول مغامرة كوميدية تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامرإبراهيم وإنتاج سينرجى فيلم.