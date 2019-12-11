شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم وأشقائها "آل حمدان" يستعرضن مواهبهن فى فيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الثلاثي مي سليم ودانا حمدان، وميس حمدان، مواهبهما الفنية فى فيديو ساخر جديد نشرته الأولى عبر حسابها الشخصى بموقع الصور منذ قليل.

وظهرت مي سليم في الفيديو وهى ترتدى بدلة كاملة، وترقص على الحان أغنية تانى يا هوا، للمطرب محمد محيى، وسرعان ما انضمت اليها شقيقتها دانا حمدان وميس حمدان، بنفس الملابس وشاركاها الرقص الساخر.

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وسرعان ما لقى مقطع الفيديو تفاعل كبير من قبل جمهورهما، وقاما بالتعليق، كما حرص عدد من الفنانين على التعليق على رأسهم الفنان أحمد رزق، وحقق الفيديو أكثر من 50 ألف عملية مشاهدة خلال دقائق من نشره.

وتنتظر مى سليم ودانا حمدان عرض مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" على قناة ON E يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر، والعمل يشارك فى بطولته اياد نصار، انجى المقدم، مى سليم، داليا مصطفى، ادوارد، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولي وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.