شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقلب وخضة تنتهى بشكل كوميدى من ماجد المصرى لـ "مايا دياب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت النجمة اللبنانية مايا دياب، لمقلب ساخر من الفنان ماجد المصرى من داخل كواليس عرض مسرحية لوكاندة الاوباش، التى تعرض حاليا فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ووثق الفنان ماجد المصري "الخضة" التي انتهت بسقوط "دياب" على الأرض من على الكرسى التى كانت تجلس عليه، وسرعان ما نشرتها عبر حسابها الشخصى لتعلق " طلعوا أوباش بحق وحقيق".

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ويشارك فى بطولة العمل كل من ماجد المصرى، ومايا دياب، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وبدرية طلبة، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

يُذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.