شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب من محمد الشرنوبى لخطيبته راندا رياض.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب محمد الشرنوبي، اليوم، بخطوبته اليوم على راندا رياض، بحضور عدد من الاصدقاء والاهل، في جو عائلي.
وحرص الشرنوبي، على كتابة رسالة حب لخطيبته عبر صورهما بموقع انستجرام وقال "مبروك علينا يا حبيبتي، ربنا يقدرني واسعدك واعرف اخليكي على طول مبسوطة، ربنا يخليكي ليا".
وفى سياق آخر قدم محمد الشرنوبى حفلاً غنائيًا كبيرًا خلال فعاليات مهرجان الموسيقى بدورته الـ28، وسط حضور كامل العدد، وبعض الشخصيات العامة، وتألق الشرنوبى خلال الحفل وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير "زى الفصول الأربعة" الذى لاقى نجاحًا كبيرًا وضم 14 اغنية، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.
وقدم الشرنوبى أغانى فيلم الممر، صبح الصباح، ليالينا لبليغ حمدى، وديو مع المطربة الشابة كارمن سليمان، وتخونوه للعندليب وغيرها من الأغانى.
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