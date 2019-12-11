- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كيدمان ومارجوت روبى وشارليز ثيرون بعرض Bombshell والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت أمس النجمة العالمية نيكول كيدمان ليلة أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم " Bombshell " و الذي أقيم في مسرح ريجنسي فيليدج في ويستوود بكاليفورنيا ، فقد ظهرت كيدمان على السجادة الحمراء مرتدية "بذلة" كلاسيكية باللونين الأسود و الفضى، وهي من تصميم دار أزياء " Saint Laurent" .
كما حضرت العرض النجمة العالمية مارجوت روبي التي خطفت الأذهان بإطلالتها المميزة ، فقد ظهرت بفستان قصير باللون البنفسجي و هو من تصميم دار أزياء " Giambattista Valli " .
كما حضرت العرض نجمة هوليوود الشهيرة شارليز ثيرون ، وحضر ايضا العرض كل من جون ليسجو و شارليز راندولف وجاي روتش .
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. كيدمان ومارجوت روبى وشارليز ثيرون بعرض Bombshell لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.