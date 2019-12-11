شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كيدمان ومارجوت روبى وشارليز ثيرون بعرض Bombshell والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت أمس النجمة العالمية نيكول كيدمان ليلة أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم " Bombshell " و الذي أقيم في مسرح ريجنسي فيليدج في ويستوود بكاليفورنيا ، فقد ظهرت كيدمان على السجادة الحمراء مرتدية "بذلة" كلاسيكية باللونين الأسود و الفضى، وهي من تصميم دار أزياء " Saint Laurent" .

كما حضرت العرض النجمة العالمية مارجوت روبي التي خطفت الأذهان بإطلالتها المميزة ، فقد ظهرت بفستان قصير باللون البنفسجي و هو من تصميم دار أزياء " Giambattista Valli " .

كما حضرت العرض نجمة هوليوود الشهيرة شارليز ثيرون ، وحضر ايضا العرض كل من جون ليسجو و شارليز راندولف وجاي روتش .





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