شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده تعود بفيديو رقص جديد والجمهور: نورتي الدنيا وعسل يا فوفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترة صعبة عاشتها الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، لحزنها على وفاة شقيقتها منذ أسابيع قليلة، تعود من جديد بمقاطع فيديو لرقصات جديدة عبر حساباتها المختلفة بمواقع الصور الشهير إنستجرام، لتعلن عودتها مرة أخرى لجمهورها وكعادتها بالتواصل الدائم معهم.

وظهرت عبده في مقاطع الفيديو وهى تؤدي بعض الرقصات الجديدة، أمام بوابة منزلها، وسرعان ما تجاوب الجمهور معها ويرحب بعودتها وكتب أحدهم "عسل يا فوفا"، وآخر: "نورتي الدنيا وحمد لله على السلامة".

وكانت الحاجة سعاد، شقيقة فيفى عبده، رحلت عن دنيانا فى الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة 22 نوفمبر الماضي داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.