مايا دياب تسقط أرضا بسبب مقلب ماجد المصري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة مايا دياب، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لمقلب تعرضت له في كواليس مسرحية "لوكاندة الأوباش".

وتعرضت مايا لمقلب من الفنان ماجد المصري تسبب في سقوطها أرضا، كما سقط معها الفنان حسن الرداد عندما حاول انقاذها.

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وكتبت مايا دياب: "طلعوا أوباش بحق وحقيق".

مسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، سعد الصغير، مايا دياب، أوس أوس، حمدي الميرغني، هالة فاخر، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.

يذكر أن المسرحية عرضت بشكل حصري في السعودية خلال موسم الرياض الترفيهي.