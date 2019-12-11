صور| أول تعليق من راندا رياض خطيبة الشرنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت راندا رياض، خطيبة الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا تعلق بها على خطبتهما.

وكتبت راندا: "أحلى حاجة حصلتلي في حياتي هي وجودك فيها، ربنا بخليك ليا، ويا رب نفضل مع بعض على طول، بحبك، ورسالة لعائلتانا (احنا بنحبكم قوي)".

وأعلن المطرب والممثل محمد الشرنوبي خطوبته على راندا رياض، مدير أعمال الفنانة أنغام.

وتُعد هذه هي الخطبة الثالثة للشرنوبي، فقد سبق وارتبط بالمنتجة سارة الطباخ، ولمي كتكت ابنة الفنانة أمل رزق.