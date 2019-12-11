محمد اسماعيل - القاهرة - تفاعل عدد كبير من الفنانين مع إعلان المطرب والممثل محمد الشرنوبي خطوبته على راندا رياض، مدير أعمال الفنانة أنغام. وكتبت علياء عساف: "حبيبي، مبروك ربنا يسعدكم، ويخليكم لبعض". وعلقت مايان السيد: "مبروك يا شرنوبي، ربنا يتم ليكم على خير"، وكتب خالد أنور: "مبروك". فيما كتب الفنان محمد علي رزق: "مبروك يا حبيبي"، وعلقت ياسمين علي: "مبرووك.. أيوة بقى". Advertisements وهنأت المطربة كارمن سليمان، العروسين: "ألف مبرووك، حبايبي ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض". فيما اكتفت الإعلامية سمر يسري بوضع قلوب، وكتبت الفنانة اللبنانية داليدا خليل: "مبروك شرنوبي، يخليكم لبعض". وتُعد هذه هي الخطبة الثالثة للشرنوبي، فقد سبق وارتبط بالمنتجة سارة الطباخ، ولمي كتكت ابنة الفنانة أمل رزق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بينهم كارمن سليمان وخالد أنور.. نجوم الفن يهنئون الشرنوبي بخطوبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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