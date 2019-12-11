محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة مي سليم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو وهي ترقص مع شقيقتيها ميس ودانا حمدان، على أغنية للمطرب محمد محيي. وظهر الثلاثي ببدل رجالي، وهم يرقصون على أغنية "تاني يا هوا" للفنان محمد محيي. Advertisements وعلقت مي على الفيديو: "كل سنة وأنتم طيببين 2020". ونال الفيديو إعجاب محبي ومتابعي الشقيقات الثلاثة. وتشارك الفنانة مي سليم في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة: إياد نصار، وداليا مصطفى، وإنجي المقدم، وإدوارد، وسارة عادل، وأماني كمال، وهاجر الشرنوبي، ورباب ممتاز، ومحمد عبدالحافظ، ومنة جلال، وخالد محروس، وعزوز عادل، وندى عادل، وضيوف الشرف: فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبدالرسول، وليلى عز العرب.إنتاج شركة سينرجي إشراف عام لحسام شوقي، ومنتج فني فتحي إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحي ومهندس الديكور تامر إسماعيل، وستايلست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| مي وميس ودانا يستقبلن العام الجديدة بملابس رجالي وأغنية لمحمد محيي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.