نبيل الحلفاوي يضع روشتة للأهلي أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على تعادل الأهلي مع وادي دجلة في الشوط الأول.

وكتب الحلفاوي: "وادي دجلة فريق محترم.. مكانه في الجدول غريب. وبرافو عبد المنصف، المهم.. محتاجين أزارو مكان أجايي.".

وأضاف في تغريدة أخرى: "ولو وليد سليمان مش هيكمل ينزل الشيخ".

وتعادل الأهلي سلبيا مع وادي دجلة في شوط المباراة التي تجمعهما بالدوري المصري، ويتصدر الأهلي الدوري يليه بيراميدز ثم نادي الزمالك.