نبيل الحلفاوي يضع روشتة للأهلي أمام دجلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على تعادل الأهلي مع وادي دجلة في الشوط الأول.
وكتب الحلفاوي: "وادي دجلة فريق محترم.. مكانه في الجدول غريب. وبرافو عبد المنصف، المهم.. محتاجين أزارو مكان أجايي.".
وأضاف في تغريدة أخرى: "ولو وليد سليمان مش هيكمل ينزل الشيخ".
وتعادل الأهلي سلبيا مع وادي دجلة في شوط المباراة التي تجمعهما بالدوري المصري، ويتصدر الأهلي الدوري يليه بيراميدز ثم نادي الزمالك.
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