فيديو.. حسن الهايل يطرح كليب سباع

طرح الفنان حسن الهايل أحدث كليباته بعنوان سباع، عبر قناة الريماس الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب سباع من إخراج عبدالوهاب الخطيب، والأغنية من كلمات Advertisements أحمد الميالي، وألحان حسن الهايل، وتوزيع بهاء نجم. أحمد الميالي، وألحان حسن الهايل، وتوزيع بهاء نجم. يذكر أن الفنان حسن الهايل طرح مؤخرًا كليب بعنوان هنا الحب هنا، وهو من إخراج رأفت البدر، والأغنية من كلمات رامي العبودي، وألحان حسن الهايل، وتوزيع أحمد المهندس، كما تخطى الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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