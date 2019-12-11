ماجي أنور تنتهي من المشاركة بمهرجان ميلان الفيلم العالمي

انتهت ماجي أنور من مهمتها كمستشار رسمي وموزع معتمد لمهرجان الفيلم العالمي International film festival.
وقالت "ماجي" إنها سعيدة، لكون التجربة كانت مثمرة، حيث استطاعت أن تزيد عدد الأفلام المشاركة بالمهرجان، ورشحت عدد كبير من الأفلام في الشرق الأوسط ومنهم مصر التي كانت تنافس بالفيلم القصير "التجربة آسف"، وهو من توزيع شركة ماجي، وفاز بجائزة أفضل ممثل.
وتمنت ماجي أن يكون هناك مشاركات كبيرة من الشرق الأوسط في الدورات القادمة، لافتة إلى أن رئيس المهرجان كارل توني سعيد بالتجربة التي قدمتها "ماجي"، مؤكدة ان الجوائز التي يمنحها المهرجان لشباب السينمائين، تحمسهم لان يتواجدوا سينمائيا بشكل أكبر.
وقالت "ماجي" إنها حاليا تحضر لانطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي والذيسينطلق في العاصمة البريطانية لندن، لافتة إلي أنها ستعلن عن لجنة تحكيم المهرجان قريبا.
يذكر أن المهرجان عقد في الفترة من ٣٠نوفمبر حتي ٧ ديسمبر، ويقام بأربعة مدن عالمية مختلفة وهم لندن ومدريد ونيس وميلانو، وأعلن المنتج كارل توني عبر الموقع الرسمي للمهرجان التعاون رسميا مع ماجي لتكون المنسق الوحيد والجهة الخاصة بتوزيع أفلام المهرجان حول العالم، بالإضافة إلى كون شركتها ماجيكا هاوس الجهة الوحيدة للتواصل مع المهرجان من العالم العربي بشكل خاص.
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