فيديو.. عمرو يوسف يشن هجومًا على المتنمرين برسالة نارية

وجه النجم عمرو يوسف رسالة نارية للمتنمرين، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر عمرو من خلال الفيديو مع طفل تعرض للتنمر الشديد، وعلق عليه قائلًا: في بعض الأحيان بيكون صعب تفهم طفل متنمر مدى قسوة و صعوبة التنمر على نفسيات الأخرين .. عشان كدة جزء كبير من اللوم بيكون لأهل المتنمر اللي المفروض يفهموه وأحيانًا يعاقبوه على تنمره .. للأسف في أهالي بتسعد

بأولادها المتنمرين وبيعتبروا ده قوة شخصية .. التنمر مشكلة كبيرة بتؤدي لمشاكل ممكن تفضل مع الطفل لحد ما يكبر وتؤثر على سلوكياته في محيط شغله و عائلته.

Advertisements

يذكر أن الفنان عمرو يوسف شارك في بطولة فيلم ولاد رزق 2، بطولة كل من أحمد عز، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داود، محمد ممدوح، نسرين أمين، خالد

الصاوي، باسم سمرة، ريم مصطفى، مصطفى جعفر، غادة عادل، آسر ياسين، منى ممدوح، ماجد المصري، أصالة نصري، يسرا، سيد رجب، سوسن بدر، محمد لطفي، إياد نصار، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يحاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.