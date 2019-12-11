فيديو.. عمرو يوسف يشن هجومًا على المتنمرين برسالة نارية

وجه النجم عمرو يوسف رسالة نارية للمتنمرين، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهر عمرو من خلال الفيديو مع طفل تعرض للتنمر الشديد، وعلق عليه قائلًا: في بعض الأحيان بيكون صعب تفهم طفل متنمر مدى قسوة و صعوبة التنمر على نفسيات الأخرين .. عشان كدة جزء كبير من اللوم بيكون لأهل المتنمر اللي المفروض يفهموه وأحيانًا يعاقبوه على تنمره .. للأسف في أهالي بتسعدبأولادها المتنمرين وبيعتبروا ده قوة شخصية .. التنمر مشكلة كبيرة بتؤدي لمشاكل ممكن تفضل مع الطفل لحد ما يكبر وتؤثر على سلوكياته في محيط شغله و عائلته.
يذكر أن الفنان عمرو يوسف شارك في بطولة فيلم ولاد رزق 2، بطولة كل من أحمد عز، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داود، محمد ممدوح، نسرين أمين، خالد
وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يحاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.
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