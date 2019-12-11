ماجي أنور تنتهي من مهرجان ميلان وتعلن انطلاق فاتن حمامة

انتهت ماجي أنور من مهمتها كمستشار رسمي وموزع معتمد لمهرجان الفيلم العالمي Milan international film festival، وقالت "ماجي" إنها سعيدة، لكون التجربة مثمرة، حيث استطاعت أن تزيد عدد الأفلام المشاركة بالمهرجان، ورشحت عدد كبير من الأفلام في الشرق الأوسط ومنهم مصر التي كانت تنافس بالفيلم القصير "التجربة آسف"، وفاز بجائزة أفضل ممثل.

وتمنت ماجي أن يكون هناك مشاركات كبيرة من الشرق الأوسط في الدورات القادمة، لافتة إلي أن رئيس المهرجان كارل توني سعيد بالتجربة التي قدمتها، مؤكدة أن الجوائز التي يمنحها المهرجان لشباب السينمائيين، تحمسهم للتواجد سينمائيا بشكل أكبر.

وقالت "ماجي" إنها تحضر لانطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي والذي سينطلق

في العاصمة البريطانية لندن، لافتة إلي لأنها ستعلن عن لجنة تحكيم المهرجان قريبا.

يذكر أن المهرجان يعقد في الفترة من ٣٠ نوفمبر حتي ٧ديسمبر، ويقام باربعة مدن عالمية مختلفة وهم لندن ومدريد ونيس وميلانو، وأعلن المنتج كارل توني عبر الموقع الرسمي للمهرجان التعاون رسميا مع ماجي لتكون المنسق الوحيد والجهة الخاصة بتوزيع أفلام المهرجان حول العالم، وأن تكون شركتها ماجيكا هاوس الجهة الوحيدة لتواصل المهرجان مع العالم العربي.