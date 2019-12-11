صور .. خطبة محمد الشرنوبي على مديرة أعمال أنغام

تمت خطبة الفنان الشاب محمد الشرنوبي من راندا رياض وهي مديرة أعمال المطربة أنغام بعد فسخ خطوبته من سارة الطباخ ببضعة أشهر، وقام شرنوبي بنشر مجموعة صور له مع خطيبته الجديدة ويبدو من الصور إن الخطبة تمت في المنزل مع العائلة والأصدقاء المقربين.

علق الشرنوبي على الصور قائلًا: مبروك علينا يا حبيبتي..ربنا يقدرني واسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة، كما علق عدد كبير من النجوم على خبر الخطبة من بينهم الفنانة مريم الخشت والتى تمنت لهم دوام السعادة، كذلك المطربة

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الشابةالتي باركت لهم عبر تعليقات موقع الأنستجرام، علق ايضًا كل من طوني ماهر، كذلك الفنانة اللبنانية داليدا خليل وغيرهم الكثير من جماهير محمد شرنوبي.

يشار أن تلك الخطبة جاءت بعد مشكلات عديدة مع خطيبة الشرنوبي السابقة سارة الطباخ وقد أنتهت تلك الخطبة قبل أشهر قليلة من إعلان خطبة الشرنوبي الجديدة.