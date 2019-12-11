تراند اليوم : رغدة ترد علي مهاجمين كبر سنها : كفاية تشويه لينا

أبدت الفنانة رغدة استيائها ممن يشوهون صورتها ويتحدثون عن تقدمها في العمر وتغير ملامحها.

وخلال ندوتها بقصر السينما صرحت الفنانة رغدة بأنها لا تخجل من عمرها ولا اهتمت من قبل بالشكل الذي تظهر به أمام الكاميرات ولكن عندما يصل الأمر إلى تشويهها فإن الأمر غير مقبول، وتمتد تلك الحملة لتشمل عظماء الفن من الأجيال السابقة.

وأكدت رغدة أن حملة التشويه ليست وليدة اللحظة بل بدأت العام الماضي عندما صبغت شعرها باللون الأشقر من أجل عمل فني، مضيفة أنا ترفض عمليات التجميل وتود أن تعيش عمرها بكل تقلباته.

جدير بالذكر أن آخر عمل درامي ظهرت به الفنانة رغدة كان مسلسل “جراب حواء” الذي عرض عام 2016.