إبنة كندة علوش وعمرو يوسف تقف على قدميها.. شاهدوا كيف أصبحت!

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 09:55 مساءً - نشرت الفنانة السورية كندة علوش، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة جمعتها وزوجها الممثل المصري عمرو يوسف وابنتهما حياة.

وبدت الأخيرة فيها وهي تقف أمام والديها ممكسة بساق والدتها فيما ينحني والدها في اتجاهها وكأنه يريد حملها.



وأشعلت الصورة الحساب حيث حققت أكثر من 194 إعجاب. وتعليقاً عليها كتبت كنده: “جنتي. بارك الله عائلاتكم ومن تحبون… الله يخليلكن أسركن وحبابكن”.

وأبدى الكثير من المعجبين دهشتهم بتغير شكل الطفلة لافتين إلى أنها كبرت بسرعة.

ويشار إلى أن الفنانة السورية لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما أعادت نشر تغريدة لأحد متابعيها كتب فيها: “أنا عاوز واحدة ‏تحبني زي ما كندة علوش بتحب جوزها عمرو يوسف كده، دي بتنزل صوره على إنستغرام أكتر ما بتنزل لنفسها”.‏ فمازحته من خلال ردها: “للأسف صعب أوي تلاقيها، بس هدعي لك من قلبي”.‏