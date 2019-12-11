تشييع جثمان المخرج محسن حلمي زوج الفنانة سلوى محمد علي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية سلوى محمد علي، وفاة زوجها المخرج محسن حلمي، ظهر اليوم الأربعاء ١١ديسمبر، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة.

وتم تشييع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة، عصر اليوم بحضور زوجته والفنان محمود حميدة، وسيد رجب، ونهى العمروسي، وريهام عبدالغفور، والمنتج محمد العدل، ويسري نصرالله، والفنان السعيد الصالح، والمنتج عادل أديب.

وقدم المخرج الراحل محسن حلمي عددا كبيرا من العروض المسرحية ومنها “عريس لبنت السلطان” بطولة لطفي لبيب، “فيما يبدو سرقوا عبدو” بطولة أحمد أدم وعبير صبري وميمي جمال وصلاح عبد الله، “حلو وكداب”، “أولاد ثريا”، و”ليلة من ألف ليلة”، وتم تكريمه موخرًا في المهرجان القومي للمسرح.

‎مسرحية “ليلة من ألف ليلة” للنجم يحيى الفخرانى كانت آخر أعمال الراحل محسن حلمي وتم عرضها على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وشارك في بطولتها لطفي لبيب، هبة مجدي، محمد محسن، ضياء عبد الخالق، سلمى غريب، موسيقى وألحان أحمد صدقي، وديكور محمد الغرباوي، وأزياء نعيمة العجمى، وتنفيذ موسيقى يحيى الموجي، استعراضات مجدي صابر.