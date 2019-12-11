نسرين أمين تدخل تصوير «يوم 13»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة المصرية نسرين أمين، لتصوير أول مشاهدها فى فيلم “يوم 13” مع المخرج وائل عبد الله، يوم الاثنين 16 ديسمبر، وذلك بعد تعاقدها على المشاركة فى بطولته مؤخراً وتقدم خلال دور جديد ومختلف تماماً عليها من ناحية الشكل والمضمون خاصة وأن قصة العمل تعتمد على الاثارة والتشويق.

ويشارك في بطولة فيلم “يوم 13”، أحمد داود ودينا الشربينى ومحمد شاهين ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين جارى الاتفاق معهم والإعلان عن أسمائهم خلال الايام القليلة المقبلة قبل انطلاق التصوير، اضافة إلى الاتفاق مع أكثر من فنان للظهور كضيف شرف على أحداث الفيلم.

وكانت نسرين أمين، قد انتهت مؤخراً، من تصوير مشاهدها فى فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” مع النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى والمخرج أحمد الجندى، حيث تظهر كضيفة شرف على العمل وصورت مشاهدها فى أسوان قبل 3 أسابيع.

وكان آخر أعمال نسرين أمين الحكاية السادسة من الجزء الثالث لمسلسل “نصيبى قسمتك” بعنوان “ع الهادى يا ذبادى” تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطى، وبطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، ومدحت تيخة، وحجاج عبد العظيم، وإيناس مكي وتم عرضه على قناة ON E.