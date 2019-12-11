ريكي مارتن في إطلالة جديدة لافتة مع طفلته بالتبني

متابعة بتجـــــــــرد: ظهر النجم العالمي ريكي مارتن بإطلالة جديدة مع ابنته لوتشيا التي أعلن تبنّيها وزوجه السوري الأصل خوان يوسف خلال الفترة الماضية. وكان ظهوره معها لافتاً، فأثنى الكثير من متابعيه على جمال ابنته وخفة ظلها. وعلّق مارتن على صورته المرفقة مع ابنته بالتبني بأجمل الكلمات عنها، فقال بالإسبانية: “إنها صاحبة أحلامي”. وتجدر الإشارة إلى أن النجم العالمي الوسيم أعلن زواجه من خطيبه يوسف خلال العام 2017.

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