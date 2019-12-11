خمسة تطبيقات تساعدك على التخلُّص من القلق والتوتر

متابعة بتجـــــــــرد: مع تزايد أسباب تعرّضنا للقلق والتوتر، تزداد في المقابل طُرق علاج هذه الضغوط بأشكالٍ مختلفة، مُعظمها يعتمد على التكنولوجيا، وخصوصاً عن طريق هواتفنا الذكية.

الهاتف الذكي الذي ربما يكون أحد أسباب زيادة الضغوط، يمكنك أن تستغله أيضاً في التخلُّص من مشاعر القلق، لكن كيف؟

تطبيقات كثيرة يمكنها أن تمنحك الفرصة للحفاظ على صحتك النفسية وإزالة مشاعر القلق والتوتر، تعرّف على أبرز 5 منها في التالي.

Mindshift

هذا التطبيق من أكثر التطبيقات التي تعمل على نظامي أندرويد وآي أو إس، ومناسب للشباب ممن يعانون من زيادة في مشاعر القلق، لا سيما القلق الاجتماعي، وحالات الهلع، والأنواع المختلفة من الرهاب.

هذا التطبيق أيضاً مفيد للتخلُّص من “اضطراب القلق العام” وهي حالة منتشرة بين أوساط الشباب.

يشتمل التطبيق على قوائم لطرق مختلفة لمواجهة الأنواع المختلفة من القلق، ويمكن للمستخدمين وضع علامة على الطرق التي تناسبهم للوصول السهل إليها لاحقاً.

Worry Watch

هذا التطبيق يمنح الأشخاص فرصة لمعرفة مخاوفهم وتتبع حالتهم، وتقييم مراحل مشاعر القلق لديهم.

ويضم ميزات أخرى، مثل القدرة على تحديد نوع القلق، ما إذا كان قلق لأمور صحية، أو لأمور اجتماعية، أو لأمور مالية.

يمكن وضع المعلومات الخاصة بحالتك في التطبيق حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت. ويستهدف هذا البرنامج الأشخاص الذين يعانون من قلق مزمن وحاد.

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Pacifica

من أكثر التطبيقات التي تناسب الصغار والكبار الذين يعانون من اضطرابات القلق والمزاج.

عن طريق هذا التطبيق تتعلّم طُرق التنفس العميق، الاسترخاء التدريجي للعضلات، التأمل الذهني، ويمكن للمستخدمين تتبع الحالة المزاجية والقلق والعادات الصحية التي قد يكون لها تأثير مثل ممارسة الرياضة، تناول الكحول، سلوك الأكل، أنماط النوم.. وغيرها.

ACT Coach

باستخدام هذا التطبيق تكون قد ساعدت نفسك على بدء رحلة تجاوز القلق والتوتر، لأنه يرشدك على المفاهيم الأساسية للعلاج واستراتيجيات المواجهة المفيدة للأفكار غير السارة والحالات العاطفية المختلفة.

كما يضم التطبيق تمارين الذهن وإرشادات لجلسات التوجيه الذاتي، يوفر خط تاريخي لحالاتك يمكنك من تتبع حالاتك ومراجعة مدى تعاملك مع الحالات المزاجية والعواطف المؤلمة.

CBT-i Coach

هذا التطبيق يعد من أكثر التطبيقات المناسبة لمن يعانون من اضطراب النوم بسبب زيادة مشاعر القلق.

ومن خلال هذا التطبيق ستتمكن من علاج مشاكل النوم لديك والتخلُّص من أسباب الأرق المزمن.

التطبيق يتضمن تمارين مختلفة لتهدئة الذهن، ويسمح للمستخدمين إعداد رسائل تذكير أو إنشاء إشعارت إنذار للمساعدة في تعديل عادات النوم.