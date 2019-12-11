يسرا اللوزي: أدواري ليست متشابهة

متابعة بتجـــــــــرد: شهدت الممثلة المصرية ​يسرا اللوزي في الفترة الماضية نشاطاً فنياً كبيراً إذ قدمت الكثير من الأعمال بين الدراما والسينما.

وفي حوار مع مجلة “روتانا”، تحدثت يسرا اللوزي عن أعمالها القادمة وكشفت سر غيابها عن دراما رمضان المقبل، وتفاصيل أخرى كثيرة.

ما سبب غيابك عن السباق الدرامي الرمضاني المقبل؟

أنا في الأشهر الأخيرة من الحمل وأنتظر مولودي الثاني. وهذا يجعلني أغيب عن دراما رمضان، خاصة أنني أرهقت خلال الفترة الماضية في بداية شهور الحمل، عندما كنت أصور بعض أعمالي ومنها مسلسل “اطمني”. لذلك اتخذت قراراً بالحصول على فترة راحة هذا العام حتى أتمكن من رعاية مولودي الجديد.

ما الذى تغير في يسرا اللوزي بعد أن أصبحت أم للمرة الأولى؟

هناك الكثير من الأمور التي تغيرت. على سبيل المثال لقد ابتعدت تماما عن الباليه، سواء على مستوى الممارسة الفعلية أو حتى متابعة العروض التي كنت أعشقها وأهتم دائماً بمتابعتها في أوقات فراغي. أنا الآن أستغل هذه الأوقات للبقاء بجانب إبنتي وأسرتي.

أنا بطبعي إنسانة “بيتوتية” منذ الصغر ولا أحب الزحمة والدوشة، وهو ما يجعلني دائماً بعيدة عن الصخب والحفلات والتجمعات، بل أفضل البقاء في المنزل.

هل من الممكن أن تعودي لرقص الباليه مره أخرى؟

في الحقيقة أتمنى ذلك ولكن في الوقت الحالي لا يمكن، خاصة أنني أنشغل بالولادة وبأطفالي وبيتي، إضافة إلى أعمالى الفنية.

لماذا يتهمك البعض بتكرار أدوارك وتشابهها ؟

في البداية كنت أقدم شخصية الفتاة الجامعية وهذا كان مناسب جداً لسني. بعدها قدمت العديد من الأدوار المختلفة منها الرومانسية والباحثة والصحفية وغيرها من الشخصيات التي تؤكد أنني غيرت من الخط الذي بدأته في بداية مسيرتي الفنية. وفي الحقيقة أنا شخصية متمردة جداً ولا أهتم برأي أحد، خاصة أنني أختار كل أدواري بنفسي بعد دراستها جيداً. لذلك لم يشغلني هذا النقد إطلاقاً، ولكني أغضب جداً عندما أقرأ أخباراً مفبركة أو غير صحيحة عني. ومن الصعب أن أنسى مثل هذه الأخبار وتتأثر نفسيتي بها بشكل كبير.

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أنا لا أحب تقديم عملين في نفس التوقيت، وعندما تلقيت عرض مسلسل “طاقة القدر” رفضت في البداية. لكني اكتشفت أن الشخصية التي أقدمها تظهر بعد الحلقة 12، فوافقت على المشاركة، خاصة أن حينها كان تصوير فيلم “شنطة حمزة” متوقف وكنت قد وقّعت بالفعل على مسلسل “قمر هادي”.

ما هى أكثر شائعة أثرت بك ولم تمحيها من ذاكرتك؟

شائعة لن أنساها لأنها كانت مضحكة جداً، وهي ارتباطي بالفنان خالد أبو النجا، خاصة أننا قدمنا معاً فيلمين هما “ميكروفون” و”هيليوبلس” وهي أفلام مهرجانات. هذا جعلنا نسافر معاً لأكثر من بلد لحضور تلك المهرجانات، وحينها انتشرت الشائعة في حين أنني كنت متزوجة بالفعل.

لماذا وافقتي على المشاركة في حلقة واحدة فقط من مسلسل “بخط اليد” ؟

وافقت لأن الدور الذي أقدمه خلال حلقة واحدة مغري للغاية وشخصية لم أقدمها من قبل وتشكل مفاجأة للجمهور، وأنا دائماً أبحث عن الدور المختلف والجيد، ولا أفكر إطلاقاً في حجم الدور. هذا الدور تقوم عليه كل تفاصيل المسلسل، وتأثيره في الأحداث كبير جداً وموجود حتى نهاية المسلسل.

أجسد خلال الفيلم شخصية مختلفة كثيراً لم أقدمها من قبل. وجاء الترشيح للعمل عندما اتصل بي أحمد نادر جلال مخرج الفيلم، وحكى لي تفاصيل الشخصية وتحمست لها كثيراً. وعلى الرغم من أن الدور أيضاً ليس كبيراً، إلا أنني وافقت على الفور، وصوّرت بعض المشاهد في الأقصر، وهو دور مؤثر وأنا سعيدة به للغاية.

متى نشاهد يسرا اللوزي في عمل بطولة مطلقة؟

سبق وأن قدمت بطولات مطلقة في الدراما والسينما أيضاً، أو بمعنى أدق بطولة جماعية مع نجم آخر. أما فكرة عمل فني بطولة مطلقة فمسلسل “اطمني” الذي بدأت تصويره ويعرض خارج السباق الدرامي الرمضاني فهو بطولتي.

وماذا عن تفاصيل “اطمني”؟

المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الإجتماعية التى تهم قطاعاً كبيراً من الجمهور. وهو يتألف من 60 حلقة، وسيعرض خارج الموسم الرمضاني. وهذه ثاني تجربة بعد مسلسل “آدم وجميلة” مع الفنان حسن الرداد الذي قدمته من فترة طويلة. العمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد يسري، ويشارك فيه نخبة من النجوم ومنهم أحمد حاتم وأنوشكا وأحمد صفوت وشيرين.

أتمنى تقديم أفلام لمراحل عمرية مختلفة وهذا مانراه في هوليود وهو سر نجاحهم. من غير المنطقي أن تكون السينما دائماً شبابية فقط. عندما يتجاوز النجوم المصريون سن الخمسين مثلاً، يتم تجاهلهم ويجلسون في منازلهم ويبتعدون عن السينما. يجب على صناع السينما أن يقدموا قصصاً وأفكار تناسب هذا الجيل، ومثل هذه الأعمال بها حكايات ومواقف إنسانية كثيرة جاذبة للجمهور من جميع الفئات العمرية.