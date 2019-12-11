5 مفاجآت في عقد المغربي بوطيب مع الزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار عقد المغربي خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك المصري جدلا واسعا في الساعات الأخيرة، بعدما تم تسريب نسخة منه إلى وسائل الإعلام، وذلك بسبب القيمة المالية الضخمة أو بعض بنوده.

عقد بوطيب مع الزمالك شهد العديد من المفاجآت، كانت أولاها القيمة المالية التي بلغت أكثر من 80 مليون جنيه خلال 3 مواسم ونصف الموسم، تبدأ من يناير/كانون الثاني الماضي، حيث نص العقد على حصول اللاعب على مبلغ 4 ملايين و524 ألفا و103 يوروهات خلال مدة التعاقد.





ومن بين المفاجآت في العقد حصول اللاعب على مبلغ 129 ألف دولار (116 ألف يورو)، على سبيل المنحة، تصرف بعد توقيعه على العقود بعيدا عن قيمة العقد الأساسية وذلك بخلاف المتعارف عليه مع باقي اللاعبين، حيث يتم صرف مقدمات عن التوقيع وتخصم نسبتها من القيمة، وتختلف النسبة ما بين 25 % و50% وفقا للاتفاق بين الطرفين.





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ويحصل اللاعب خلال فترة تواجده في النادي على نسبة 100% من مستحقاته، بغض النظر عن نسبة المشاركة، رغم أن المتعارف عليه هو سداد 75% من قيمة عقد اللاعب على دفعات على أن تكون نسبة الـ25% الأخيرة خاصة بنسبة المشاركة مع الفريق في المباريات.

ووضع مسؤولو نادي الزمالك بندا في عقد بوطيب ينص على السماح بإنهاء التعاقد بعد نهاية الموسم الثاني، مع منحه مستحقاته المنصوص عليها في العقد حتى فسخ التعاقد، الأمر الذي يجبر النادي على الاحتفاظ باللاعب حتى نهاية الموسم الجاري, أو دفع قيمة العقد كاملة.

وحدد نادي الزمالك مبلغ 1400 يورو كبدل سكن في عقد بوطيب، فيما يحصل باقي اللاعبين على 500 يورو، إضافة إلى وضع النادي لمبلغ قيمته 300 يورو كبدل سيارة في عقد اللاعب مع النادي.





ويسعى الزمالك للتوصل لاتفاق مع اللاعب لإنهاء العقد في ظل الأداء الضعيف وكثرة الإصابات التي تعرض لها، خاصة أنه فشل في تسجيل أي أهداف خلال الموسم الحالي، في جميع المسابقات إضافة لتعرضه لإصابة تستدعي تدخلا جراحيا سيبعده عن الملاعب لعدة أشهر.