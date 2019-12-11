إيمان أيوب: لستُ مُطلّقة كما يُشاع.. وتكشفُ كواليس أول ظهور لابنتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة المصرية إيمان أيوب، حقيقة الأنباء التي تردّدت عن طلاقها مؤخرًا، مشيرةً إلى أن كل ما يتردّد في هذا الشأن غير صحيح، وأنها لا تزال متزوجةً.

وقالت إيمان في لقاء خاص مع "فوشيا": "أُحضّر لفيلم جديد يحمل اسم خطف ولطف مع كوكبة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد فتحي وأحمد حلاوة ومنى ثروت ومحمد ثروت وأحمد جمال سعيد، وهو عمل كوميدي أكشن إن شاء الله سينال إعجاب الجمهور عند عرضه".

وبسؤالها عن جلسة التصوير الأخيرة مع ابنتها والتي نشرت صورها عبر "إنستغرام"، أجابت: "أجّلت هذه الجلسة منذ فترة، ولكن صديقتي المصورة، قالت لي أن أخضع للجلسة فوافقت ونشرت الصور".

إيمان أيوب ممثلة مصرية بدأت من خلال أعمال المسرح وتدرّبت مع فنانين كبار مثل سمير غانم وسناء يونس ثم انطلقت من مسلسل "حياة الجوهري" ليحقق أداؤها التلقائي جماهيرية كبيرة لم تتوقعها وأهّلها ذلك للمشاركة في مسلسل "عيش أيامك" لتؤكّد من خلاله أن لديها من الإمكانات الفنية ما يجعلها قادرةً على تقديم أصعب الأدوار بفضل موهبتها، ورغم النجاح الذي وصلت إليه إلا أنها اختفت عن الساحة الفنية فترةً، مبررةً غيابها بانشغالها بحياتها وأسرتها الجديدة، لكنها عادت مرة أخرى.

Advertisements

وشاركت إيمان أيوب جمهورها في أول صورة لها مع ابنتها عائشة، عبر حسابها الشخصي عبر موقع "إنستغرام"، وعلّقت على الصورة وكتبت: "ما شاء الله حبيبة قلبي ربنا يخليهالي يارب أجمل بنت في الدنيا بنتي عائشة"، وتلقّت الفنانة عددًا هائلًا من التعليقات من قبل الجمهور الذي اندهش لأن لديها ابنةً في سنّ الشباب، بينما ظن البعض للبداية أنها شقيقتها للشبه الكبير بينهما.

وكان آخر الأعمال التي عُرضت لإيمان الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومنذر رياحنة، وريم بوشناق، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.

وسبق أن أُثيرت ضجةٌ حول إيمان أيوب بعد تردّد أنباء عن إقدامها على محاولة الانتحار، بقطع شرايين يدها اليسرى داخل بلاتوهات تصوير مسلسل "نصر السماء".

وقيل حينها إن إيمان أقدمت على هذا التصرف وسط ذهول الجميع بعدما وصل القرار الذي أكّد أن المسلسل رغم انتهاء تصويره لن يُعرض على شاشة التلفزيون المصري في رمضان، وتم اختيار مسلسل "على باب مصر" ليوسف شعبان ورغدة بدلاً منه.