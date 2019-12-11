محسن منصور: عادل إمام شخصيةٌ استثنائيةٌ وخارج القاعدة وصحته بخير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحدّث الفنان المصري محسن منصور عن أعماله الفنية الجديدة، المقرّر عرضها خلال الفترة المقبلة، وفي دراما رمضان 2020، مشيرًا إلى أنه يشارك في بطولة مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب.

وقال محسن في لقاء مع "فوشيا": "المسلسل يشارك فيه كوكبة من النجوم، مثل محمد عز وزينة منصور وأيتن عامر ودينا فؤاد وأحمد حلاوة".

وأضاف: "أجسّد شخصية إنسانية، المعلم جمال صاحب المبادئ الذي يقف بجوار الناس في الحارة، والهدف منها إعادة التقاليد الاجتماعية التي بدأ معظم الناس يفتقدونها مؤخرًا".

وواصل: "كما سأظهر في دراما رمضان المقبل بمسلسل فالنتينو مع الفنان عادل إمام، أُجسّد زوج الفنانة داليا البحيري وأتوقع للعمل نجاحًا كبيرًا".

وعن الأحوال الصحية للزعيم عادل إمام، قال منصور: "هو بخير الحمدلله، واحتفلنا منذ أسبوعين تقريبًا بعيد ميلاد نجله رامي، الزعيم شخصية عظيمة واستثنائية وسعيد بالتعاون معه".

محسن منصور ممثل مصري تدور معظم أدواره في إطار الشر، وغالبًا ما يلعب تلك الأدوار بشكل كوميدي، من أهم أدواره في مسلسل "الأدهم" مع أحمد عز من خلال تجسيده لدور "مرسي".

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وكان الفنان منصور قد اعتذر عن مسرحيته الجديدة "3 أيام في الساحل"، بعد بروفات استمرّت لمدة تزيد عن 5 أشهر.

وكتب منصور عبر صفحته على "فيسبوك": "لكل أحبائي وأصدقائي وجمهوري المحترم، أود أن أنوه أنني قد اعتذرت عن العرض المسرحي 3 أيام في الساحل، وذلك قبل يوم الافتتاح بوقت كاف لأسباب خاصة بظروف العرض، وهذا للعلم مع تنمياتي بالتوفيق والنجاح لكل زملائي الفنانين المشاركين في العرض".

جديرٌ بالذكر، أن مسرحية "3 أيام في الساحل" تم افتتاحها منذ 6 أشهر على مسرح "كايرو شو"، في 6 أكتوبر، أحدث مسرح مصري.

وتُعرض المسرحية بشكل يومي، ويقوم ببطولتها مجموعة كبيرة من النجوم والمواهب في مقدمتهم محمد هنيدي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبو عوف وندا موسى ومحمد محمود وسامية الطرابلسي وأحمد الحلواني وهي من إخراج مجدي الهواري.

يُذكر أن محسن منصور شارك مؤخرًا في مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس.