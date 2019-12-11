تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بوب كورن الدجاج

القاهرة – لايف ستايل

مقادير بوب كورن الدجاج

- طحين : 3 اكواب

- بودرة الثوم : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (طازج)

- الزيت : غزير (للقلي)

- صدر الدجاج : 3 صدور (فيليه / مقطع مكعبات صغيرة) طريقة تحضير بوب كورن الدجاج 1. اخلطي الطحين مع بودرة الثوم والملح والفلفل في وعاء. 2. اخفقي البيض وعصير الليمون في وعاء آخر. 3. سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة. 4. اغمسي قطع الدجاج في خليط الطحين ثم في خليط البيض ثم في خليط الطحين مرة أخرى. Advertisements 5. اقلي الدجاج بالزيت الغزير الحار لمدة 8 دقائق مع التحريك حتى ينضج ويتحمر. 6. صفي الدجاج في مصفاة أو على ورق المطبخ و قدميه ساخناً إلى جانب الصوص المفضل. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بوريتو الدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شيش الدجاج المشوي

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