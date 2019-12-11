عمرو يوسف يستعين بـ"ولاد رزق" لدعم طفل يتعرض للتنمر

القاهرة – لايف ستايل
نشر الفنان عمرو يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات انستغرام ، فيديو يجمعه بأحد الأطفال يدعى ياسين.
وظهر عمرو يوسف مع ياسين وهو يدعمه بسبب تعرض للتنمر فى مدرسته، ومازح الأطفال الذين يمارسون هذا الأمر عليه، بالذهاب لهم إلى المدرسة برفقة أولاد رزق فى حال استمرارهم فى مضايقته.
وعلق "يوسف" على الفيديو كاتباً: "في بعض الأحيان بيكون صعب تفهم طفل متنمر مدى قسوة و صعوبة التنمر على نفسيات الآخرين.. عشان كده جزء كبير من اللوم بيكون لأهل المتنمر اللي المفروض يفهموه وأحياناً يعاقبوه على تنمره (للأسف في أهالي بتسعد بأولادها المتنمرين و بيعتبروا ده قوة شخصية، التنمر مشكلة كبيرة بتؤدي لمشاكل ممكن تفضل مع الطفل لحد ما يكبر وتؤثر على سلوكياته في محيط شغله وعائلته، أرجوكم فهموا أولادكم إن التنمر زيه زي السرقة والخيانة، و بالبلدي التنمر مش مجدعة ولا رجولة، ملحوظة: استأذنت والد ياسين قبل نشر الڤيديو".
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