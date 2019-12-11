بيومي فؤاد و داوود حسين أبرز ضيوف برنامج "وش الخير" رمضان المقبل

انتهى الإعلامي سعود المعاضيد، من تصوير جميع حلقات برنامج الجديد" وش الخير"، تميهدا لعرضه على منصة Netflix الرقمية قبل عرضها خلال شهر رمضان المقبل على شاشة خليجية وبعض القنوات المصرية.

وكشف سعود المعاضيد، أن الفنان بيومي فؤاد والمطرب الشعبي أحمد شيبة والفنان علاء مرسي ونجم الخليج داوود حسين هم أبرز ضيوف برنامج"وش الخير" في مجال الفن، بينما يستضيف مشاهير آخرين في عالم الرياضة والملاعب سيتم الكشف عنهم لاحقا عقب الانتهاء من مونتاج الحلقات الجديدة من البرنامج.

وأضاف "المعاضيد" بأن البرنامج حاصل على دعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعود أرباحه لجمعيات الإغاثة لدعم لاجئين سوريا حول العالم، ويعتمد على إيقاع ضيوفه في مقالب كوميدية طوال الحلقة دون علمهم وإظهار الوجه الأخر لهؤلاء النجوم على الهواء بعد افتعال المقلب بهم، ومن المقرر طرح البرومو التشويقي للبرنامج عبر الفضائيات مطلع يناير المقبل.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

فؤاد يكشف عن تجسيد شخصيتين متناقضتين

الفنان بيومي فؤاد ينتهي من تصوير فيلم "شاومينج" بعد يوم واحد