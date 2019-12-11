شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى وهنيدى وإلهام شاهين فى عزاء المخرج سمير سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوافد الآن على عزاء المخرج الراحل سمير سيف، والمقام حاليا فى كنيسة مارمرقس في مصر الجديدة، عدد كبير من نجوم الفن، منهم حسين فهمي ومحمد هنيدى وإلهام شاهين وهاني رمزي وشيري عادل ومروان حامد وجمال العدل وميرنا وليد ومجدي فكري وهاني شنودة.

ووصل مع بدء العزاء كل من النجمة منى زكي والمخرج على بدرخان والموسيقار هاني شنودة، وعلا رشدي والدكتور خالد عبدالجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية.

كان المخرج سمير سيف قد رحل عن الحياة مساء أمس الأول الاثنين عن عمر ناهز 72 عاما، وتم تشييع جثمانه ظهر أمس الثلاثاء من كنيسة العذراء مريم بمصر الجديدة.

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يذكر أن المخرج سمير سيف هو واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها "النمر"، والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".

كان آخر أعمال المخرج الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقى سليم دادة.