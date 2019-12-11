شكرا لقرائتكم خبر عن روزى هنتنجتون وايتلى تقدم سلسلة حلقات عن صناعة الجمال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النجمة العالمية روزي هنتنجتون وايتلي سلسلة حلقات عن صناعة الجمال التى ستضم الكثير من الأسرار حول أبرز الشخصيات الشهيرة، وذلك علي Quibi وهى منصة فيديو قصيرة مقرها في لوس أنجلوس، ومن المقرر إطلاقها في 6 أبريل 2020.

ستقترب روزي البالغة من العمر 32 عاما من أبرز النجمات وأيقونات عالم الجمال اللاتى يمتلكن الكثير من الأسرار ويبرزن مواطن قوتهن بهذه الحلقات، وتسلط روزي أيضًا الضوء على قصصهم بطريقة تبرز من خلالها نجاحهن في صناعة الفن والتجارة والجمال، حيث سيتسلط الضوء على الكثير من الشخصيات اللائي نجحن في بناء إمبراطوريات جمال في العالم، بينما لم يكشف حتي الآن عن أي أسماء تظهر بالحلقات.



روزي هنتنجتون وايتلي



روزي هنتنجتون وايتلي