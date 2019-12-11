شاهدوا.. نيللي كريم تشرح تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها في أميركا

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 08:44 مساءً - في مداخلة هاتفية للفنانة نيللي كريم ببرنامج “مساء dmc”، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على قناة dmc، طمأنت جمهورها على نجاح العملية الجراحية التي خضعت لها في أميركا.
وقالت نيللي إن جراحة الوجه التي خضعت لها كانت صعبة وخطيرة، وكان من المحتمل أن تصاب بعد العملية بالشلل، أو تشفى إذا نجحت الجراحة، وأن الأطباء حذروها قبل إجراء الجراحة من احتمال أن تصاب بمضاعفات لن تكون في صالحها.
وأضافت أن الطبيب سألها بعد الإفاقة من التخدير إن كانت قادرة على الضحك، ما يعتبر دليلاً على نجاح العملية، فاطمأنت عندما تمكنت من الضحك.
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