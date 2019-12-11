الفنان محمد الشرنوبي يحتفل بخطوبته – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: احتفل النجم المصري محمد الشرنوبي بخطوبته من الآنسة راندا رياض في احتفالية مميّزة، بحضور عائلتيهما وبعض الأصدقاء المقربين، وذلك في منزل العروس.
محمد الشرنوبي شارك الجمهور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي بصور من الإحتفالية وتوجه بتعليقه عليها إلى خطيبته فكتب: “مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني واسعدك و اعرف اخليكي على طول مبسوطة ربنا يخليكي ليا”.
على صعيد آخر، كرّمت إدارة مهرجان “نجم العرب” بدورته الرابعة، الفنان محمد الشرنوبي، حيث فاز بجائزتي “أفضل مطرب عربي شاب” وأفضل أغنية” عن فيلم أغنية فيلم “الممر”.
“الشرنوبي” حقق خلال السنوات الأخيرة الماضية نجاحات عدّة من خلال الأغنيات والمسلسلات والأفلام التي قدّمها وأصبح من أبرز الفنانين على الساحة الفنية المصرية والعربية.
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