وفاق سطيف الجزائري يضع شرطا وحيدا للاستغناء عن "محرز الجديد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضع نادي وفاق سطيف الجزائري شرطا وحيدا من أجل بيع موهبته إسحاق بوصوف خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتألق الجناح الطائر بشكل كبير خلال النسخة الحالية من الدوري الجزائري التي شارك فيها في 5 مباريات، حيث لعب 262 دقيقة، أسهم خلالها في هدف وحيد، ليخطف انتباه العديد من الأندية.

وقال جابر زغلاش، رئيس نادي وفاق سطيف، في تصريح لصحيفة "كومباتيسيون" الناطقة باللغة الفرنسية: "إدارة النادي تلقت عددا كبيرا من العروض من قبل عدة أندية أجنبية".

وتابع: "والده أعلمنا أيضا بتلقيه اتصالات من وكلاء لاعبين يشتغلون بالأساس مع أندية أوروبية".



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وواصل: "سنعقد جلسة عمل مع اللاعب ووالده خلال الأسبوع الحالي، وسنتدارس الموضوع من جميع جوانبه".

وأتم: "بالنسبة إلينا لدينا شرط وحيد من أجل الموافقة على رحيل اللاعب، ويتمثل في الحصول على مقابل مادي مجزٍ".

ويطلق العديد من المتابعين على هذا الأخير لقب "محرز الجديد"، نظرا لتشابه طريقة لعبه مع مواطنه رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائر.



ويجدر التذكير إلى أن بوصوف سيكون في وضعية لاعب حر في شهر يونيو/حزيران المقبل، وهو تاريخ انتهاء العقد الذي يربطه بوفاق سطيف.