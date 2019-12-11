فيل يقتل امرأتين ويصيب 4 في نيبال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل فيل بري امرأتين وأصاب 4 بالقرب من متنزه جنوب غرب نيبال، الأربعاء.

ويضم المتنزه العديد من الأنواع المهددة بالانقراض مثل النمور ووحيد القرن وغزلان المستنقعات، بالإضافة إلى طيور نادرة.

وقال ضابط الشرطة دينيش أشاريا: "إن المرأتين، 50 و38 عاما، كانتا تجمعان الطعام للماشية من غابة، بالقرب من متنزه عندما دهسهما الفيل".

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وأضاف: "هاجمهما الفيل عندما كانتا تحاولان الفرار"، مشيرا إلى أن المصابات الأربعة يتلقين العلاج في مستشفى عبر الحدود في الهند.

وتزايدت حوادث اعتداء الحيوانات البرية على البشر في السنوات الأخيرة، ما زاد المخاوف بشأن سلامة الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المناطق المحمية.

وقبل أسبوعين، قتل فيل بري امرأة وأصاب أخرى بالقرب من متنزه في المنطقة الجنوبية الوسطى من البلاد.